Yalova’da Tütün Operasyonu: İki Şüpheli

YALOVA’DA YAPILAN KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Yalova’da gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonu sonucunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde M.A. ve İ.A.’nın kaçak tütünleri boş makaronlara doldurup satış yaptıklarına dair bilgilere ulaştı.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait adres ve araçlarda aramalar yaptı. Bu aramalar sonucunda 1 kilo 150 gram bandrolsüz kaçak tütün, 84 bin 200 adet boş makaron, 21 bin 424 adet dolu makaron, 2 bin adet boş sigara paketi, 109 paket kaçak sigara, 2 adet elektronik tütün doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 2 adet fanlı tütün kurutma düzeneği, nem ölçer ve terazi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler, yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. M.A. tutuklanırken, İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.