Yalova’da Ücretsiz Hizmet Veriliyor

ÜCRETSİZ HİZMETİN ARKA PLANI

Yalova’da, bay ve bayan kuaförü işletmeciliği yapan Gökhan Bağış, yaklaşık 2 yıldır şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet sunuyor. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu uygulamayı hayata geçirdi. Gökhan Bağış, şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “2 yıl önce bu kararı aldım. Sonuçta şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Benim de bay ve bayan kuaförüm olduğu için onlara ücretsiz hizmet verme kararı aldım. Biraz da bu konuda duyarlı olmamın sebebi aslında insanların da daha çok duyarlı olmaları için. Aslında bir farkındalık oluşturmak için. Tabi bizim yaptığımız karınca kararınca bir şey. Onlar bu vatan için en büyük servetlerini verdiler. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır” şeklinde konuştu.

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi Başkanı Özcan İla, Bağış’ın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, “Yalova’da ikamet eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerimize, şehit annelerine, eşlerine kadın kuaföründe şehit babaları ve kahraman gazilerimize de erkek kuaföründe hiçbir ücret talep etmeden hizmet vermekte. Diğer insanlara da örnek olsun istiyoruz” dedi.

VİCDANLI İŞLETMECİLİK ANLAYIŞI

Bu uygulama, yerel esnafın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde topluma katkı sağlama çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Hem şehit aileleri hem de gaziler için yapılan bu hizmet, onlara destek olmanın yanı sıra, toplumda bir farkındalık yaratmayı da hedefliyor. Bunun devam etmesi, benzer duyarlılığın diğer işletmelerde de yaygınlaşması için önem taşıyor.