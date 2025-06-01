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Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Şüpheli Tutuklandı

YALOVA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yalova’da düzenlenen bir operasyonda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Y. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

A.Y. ÜZERİNE TAKİP YAPILDI

Ekipler, A.Y.’nin kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek teknik ve fiziki takibe aldı. Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan iş yerine düzenlenen operasyon sonucunda, yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y., ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli, cezaevine gönderilerek işlemlerinin devamı için bekletilmeye alındı.

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