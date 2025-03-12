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Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında 3 şüpheli yakalandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K., T.O. ve C.B. isimli kişilerin Bursa’dan Yalova’ya uyuşturucu madde getirip piyasaya sürmeyi planladığı bilgisini edindi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU VE SILAH BULUNDU

Şüphelilerin bulunduğu otomobil, Kirazlı yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan incelemede, 75 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca ve 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarma merkezindeki işlemleri hâlâ devam ediyor.

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