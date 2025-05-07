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Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu, İki Tutuklama

YALOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yalova’da polis ekipleri gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda iki kişiyi tutukladı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.Ö. ve T.Ö.’nün ikametine baskın düzenledi.

YAKALANAN MADDELER VE TUTUKLAMA

Yapılan arama sonucunda, 1 adet tabanca, 2 adet mermi, 78 adet sentetik ecza, 41,64 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ve 2 parça halinde toplamda 985 gram daralı ağırlığında sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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