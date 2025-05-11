Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yalova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Armutlu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen şüphelilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan O.G, G.D ve F.Z gözaltına alındı. F.Z’nin üst aramasında, 41,86 gram metamfetamin, 1,21 gram sentetik kannabinoid, 3 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanmak için kullanılan bir cam aparat ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

DERİNLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMADA YENİ GÖZALTILAR VAR

Yapılan detaylı araştırmada, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin aynı gün şehir dışından F.Z. ve B.A. tarafından 34 plakalı bir araçla getirildiği belirlendi. Araç ruhsata sahip A.C.K. ve B.A. da polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden G.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.G. ve A.C.K. ise mahkemeye sevk edildi. Bu iki kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. B.A. ve F.Z. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.