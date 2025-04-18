Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu, Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu Yalova’da Gerçekleşti

Yalova’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, bir kişi narkotik maddelerle birlikte yakalandı ve tutuklandı. Yalova Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, S.A. isimli şahsın İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Çınarcık ilçesinde satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Gerçekleşen Aramada Madde Ele Geçirildi

Toplanan bilgiler doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı, şüphelinin Koru beldesindeki evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 307 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Adliyeye Sevk Edilen Zanlı Tutuklandı

Jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., hakimlik kararıyla tutuklandı.