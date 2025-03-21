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Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

YALOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-21 Mart 2025 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” yaptığı belirlenen K.Ö., Y.A., ve R.Y. isimli 3 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

ARIMALARDA YAKALANAN MADDENİN MİKTARLARI

Narkotik maddeler arama köpekleri ile yapılan işlemler sırasında, 3 ayrı ikamette ve şahısların kullandıkları araçlarda 670.07 gram kokain, 598.20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe sıvı ara kimyasal madde ile 1 adet hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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