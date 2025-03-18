Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda İki Tutuklama

OPERASYONUN DETAYLARI

Yalova’da yapılan bir narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen B.A., E.K., B.A., G.K., M.G. ve E.A.K.’nin adreslerine narkotik madde arama köpekleri ile birlikte baskın düzenledi.

Elde Edilen Uyuşturucu Maddeler

Gerçekleştirilen arama sonucunda 6 ayrı adreste toplamda 1 kilo 524 gram sentetik kannabinoid, 54.18 gram skunk, 107 adet sentetik ecza grubu hap, 68 gram uyuşturucu ham maddesi ve 2 şişe sıvı ara kimyasal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Şüpheliler ve Kontrol Kararı

Gözaltına alınan şüphelilerden B.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Olay, Yalova’da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir operasyon olarak öne çıktı.