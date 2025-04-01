Yalova’da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA TUTUKLAMA

Yalova’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı’nın Termal ilçesinde yaşayan S.K., O.K., R.D., S.İ. ve H.K. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 366 adet sentetik ecza hap, 23 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet tabanca, 41 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.