Yalova’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Yalova’nın merkez, Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde meydana gelen arazi yangınları başarılı bir şekilde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sırasında alevlerin ahıra ulaşmadan son anda kurtarılan büyükbaş hayvanlar önemli bir tehlikeden korundu. Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde çıkan yangın, samanlık ve içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı.

İTFİAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberinin ardından bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmekle kalmayıp aynı zamanda soğutma çalışmaları da gerçekleştirdi. Yangın sonucu sera altındaki samanlar küle dönmesine rağmen, alevlerin ahıra ulaşmasına izin verilmedi. Büyükbaş hayvanlar, hızlı bir şekilde uzaklaştırılarak açık bir alana götürüldü.

Çiftlikköy ilçesinde iki farklı noktada ve Çınarcık ilçesinde de meydana gelen yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından etkili bir biçimde söndürüldü. Yalova’nın Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerinin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 2 TOMA, yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.