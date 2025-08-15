Haberler

Yalova’da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İTFAYE VE AFAD EKİPLERİ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALDI

Yalova’nın Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde meydana gelen 3 farklı yangın, itfaiye, TOMA ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangınlar, Yalova merkeze bağlı Kazımiye ve Gacık köyleri arasında, ayrıca Çınarcık ilçesinin Kocadere bölgesinde ve Çiftlikköy’de patlak verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

RÜZGAR YANGINI HIZLANDIRDI

Yangınlar, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Ancak, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Kazımiye ve Gacık köyleri arasında çıkan yangında ise bir sera ve büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahır kullanılamaz hale geldi, ancak yangın sırasında hayvanların zarar görmediği bildirildi.

MÜDAHALEDE GÖREVLİ ARAÇ VE PERSONEL SAYISI

Yangınlara müdahale sürecinde, AFAD İl Müdürlüğü’ne ait 4 araç ve 10 personel ile Emniyet Müdürlüğü’nden 2 TOMA ve iş makineleri destek sağladı. Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

