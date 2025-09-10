YALOVA’da Yoğurt Müzesi Açıldı

MÜZESİNİN AÇILIŞI VE ÖNEMİ

Yalova’da 2024 yılında açılan ‘Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi’, dünyada ikinci, Türkiye’de ise ilk olma özelliğiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Müzeyi kuran Ayşen Turna Tüzünataç, müzede yer alan 1900’lü yıllardan bu yana yoğurt yapımında kullanılan 40 çeşit materyal hakkında, “2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miraslar listesinde yoğurtun da bulunduğu dosyayı UNESCO’ya takdim etti. Müzemiz de bu dosyanın içine girdi ve 2026 yılında yapacağı sunumda yer alacak. Yani Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi, aynı zamanda somut olmayan kültürel miraslar listesi içerisine de girmiş oldu” diye ifade ediyor.

Yalova’da, 62 yıl boyunca yoğurt üreterek bir marka haline gelen ve geçen yıl 86 yaşında hayata veda eden Muzaffer Ahmet Turna’nın anısını yaşatan müze, 2024 yılında Bakanlık tarafından tescillendi. Ayşen Turna Tüzünataç, babası Muzaffer Ahmet Turna’nın anısını yaşatmak amacıyla bu müzeyi kurduğunu belirtiyor. Müzeye dair olarak verdiği bilgilere göre, “Müzeyi, aile öykülerimizden kurduk. Aile üyelerimin Balkanlardan gelerek Türkiye’ye yerleşmesiyle yoğurt, Türkiye’de seri üretime geçti. 2024 yılında Kültür Turizm Bakanlığı tarafından müzemiz resmi olarak onaylandı. Yoğurdun aslında 6 bin yıllık öyküsü var” diyor.

MÜZEDEN ALINTILAR

Müzenin dünyada ikinci, Türkiye’de ise ilk yoğurt müzesi olduğunu vurgulayan Tüzünataç, “2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miraslar listesinde yoğurtun da bulunduğu dosyayı UNESCO’ya takdim etti. Süt güğümleri, krema makinası, bakır kaplar gibi 40 çeşit materyalin bulunduğu müze, bu dosyanın içine girdi ve UNESCO’nun 2026 yılında yapacağı sunumda da yer alacak. Yani Muzaffer Ahmet Turna Yoğurt Müzesi, aynı zamanda somut olmayan kültürel miraslar listesi içerisine de girmiş oldu. Bu çok önemli bir başarı” diyor.

YOĞURT YAPIMI VE GEÇMİŞİ

Hayatının büyük bir bölümünü süt ve süt ürünleriyle geçiren Tüzünataç, “5 sene önce neden bir yoğurt müzesi olmasın diye düşündüm ve bunun araştırmalarını yaptım. Bu şekilde de müzeyi kurmuş oldum. Eskiden yoğurt için kullanılan süt güğümleri, krema makinası, belirli materyaller önceden kömür kazanlarında pişirilip, daha sonra mayalanıp bakır kaplarda servis edilirmiş. Bununla ilgili bilgiler var. Bir ressam bunun öyküsünü resmetti. Bu müzemizde yer alıyor. Yine yapay zeka ile yoğurdun nasıl yapıldığı geçmişte ve günümüzde bunun öyküsü var. Görsellerle bu anlatılıyor. Müzemiz ücretsiz olarak gezilebilir” şeklinde belirtiyor.