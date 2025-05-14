Yalova’da Yol Verme Tartışması Yaşandı

YOLO VERME TARTIŞMASI YOL AÇTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde, servis minibüsü ve otomobil sürücüleri arasında bir milimetrelik yol verme tartışması yoğunluk oluşturdu. Bu tartışma, cep telefonları ile kayda alındı. Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftliği mevkisinde meydana gelen olayda, 34 SA 082 plakalı otomobil ile 77 P 4906 plakalı servis minibüsü sürücüleri arasında yol verme konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Tersaneler bölgesinden gelen araç trafiği arttıkça, servis aracının arkasında uzun bir kuyruk oluştu.

CESET ÖNÜNDE TARTIŞMA

Otomobildeki iki kadın ile servis minibüsündeki yolcular arasında bir tartışma patlak verdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, otomobilin arkasında başka bir aracın olmamasına rağmen kadın sürücünün geri çıkmadığı dikkat çekti. Durumun jandarmaya bildirilmesiyle birlikte, bölgeye giden ekipler, kadın sürücüyü ikna ederek otomobilini geri çekmesini sağladı. Bu gelişmenin ardından trafik kısa sürede normale döndü.