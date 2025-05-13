Yalova’da yol verme tartışması yaşandı

Olayın Gelişimi

Yalova’da yaşanan bir trafik olayı, tek şeritli alt geçitte bir kadın sürücü ile bir servis minibüsü şoförü arasında yol verme tartışması ile başladı. Akşam saat 19.00 sularında Taşköprü ilçesinde meydana gelen bu olayda, karşı karşıya gelen sürücüler inatlaşarak yollarını kapattı. Bu durum sonucunda uzun bir araç kuyruğu oluştu ve diğer sürücüler olaya tepki gösterdi.

Yol Vermeme Direnci

Karşı taraf ile yol verme isteği yüzünden inatlaşan kadın sürücü, aracını yolun ortasında bırakıp beklemeye devam etti. Arkası boş olmasına rağmen geri çıkmayı reddeden sürücü, bu sırada çevredeki başka sürücülerin de tepkisini topladı. Araçlarından inen sürücüler, kadın sürücünün bu tutumunu eleştirerek durumun düzeltilmesini istedi.

Jandarma İkna Süreci

Trafik kaosuna yol açan durumun devam etmesi üzerine, diğer sürücüler polisin çağrılmasını önerdi. Bu çağrının ardından olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma görevlisi, kadın sürücüyü ikna ederek aracıyla geri gitmesini sağladı. Böylece yaşanan gerginlik sona erdi ve trafik akışı normale döndü. Olay süreci ise bazı sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.