Yalova’daki Hastaneye 8 Milyon Ceza

YALOVA’DA TIBBİ ATIKLARA AĞIR CEZA

Yalova’da faaliyet gösteren bir özel hastaneye, tıbbi atıkların mevzuata aykırı biçimde depolanması dolayısıyla 8 milyon 359 bin 473 TL idari para cezası uygulandı. Sosyal medya platformlarında hastanenin tıbbi atıklarıyla ilgili bir haberin yayımlanmasının hemen ardından, Çevre Denetim Görevlileri hastanede denetim ve inceleme gerçekleştirdi.

DENETİM NEDENİYLE CEZA UYGULANDI

Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, denetim esnasında hastane bünyesinde oluşan tıbbi atıkların ve kontamine laboratuvar atıklarının, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uymayarak evsel atıklarla birlikte siyah poşetlerde karışık halde ve kontrolsüz bir şekilde depolandığı saptandı. Ayrıca, bu atıkların evsel atık alanı dışında başka bir alanda da depolandığı belirlendi.

MEVZUATA AYKIRI ATIKLARA YOL GÖSTERİLDİ

Yapılan tespitlerin sonrasında, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hastaneye 8 milyon 359 bin 473 TL idari yaptırım uygulandı. İlgili hastaneye, mevzuata aykırı bir şekilde toplanan ve depolanan tüm atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde kontamine tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek uygun bir şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.