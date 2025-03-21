Haberler

Yalova’daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

YALOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA DÜZENLEME

Yalova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-21 Mart 2025 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” yaptığı belirlenen K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli toplam 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

ARALIKLARDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik maddeler arama köpekleriyle eşlik edilen 3 ayrı konutta ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalar sonucunda 670.07 gram kokain, 598.20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe sıvı ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yüksekova’da Kar Yağışı Başladı

Yüksekova'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Sıcak havanın ardından soğuk hava etkili olurken, olumsuzluklara karşı ekipler tedbirli bekliyor.
Haberler

Elazığ Trafik Kazasında 4 Yaralı

Elazığ'da bir trafik kazası sonucu 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç boş araziye uçarken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.