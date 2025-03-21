Yalova’daki Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

YALOVA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA DÜZENLEME

Yalova’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-21 Mart 2025 tarihleri arasında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” yaptığı belirlenen K.Ö., Y.A. ve R.Y. isimli toplam 3 şüphelinin yakalanması için operasyonlar düzenledi.

ARALIKLARDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik maddeler arama köpekleriyle eşlik edilen 3 ayrı konutta ve şüphelilerin kullandığı araçlarda yapılan aramalar sonucunda 670.07 gram kokain, 598.20 gram sentetik kannabinoid, 1 şişe sıvı ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemeye çıkarılarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.