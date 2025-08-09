Haberler

Yalova’dan Bozcaada’ya Arama Devam Ediyor

BİR SONUÇ ALINAMADI

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan iş insanı Halit Yukay’nın (43) arama çalışmaları, beşinci günde de devam etti. Önceki gün konakladığı Bandırma ilçesinden sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da katılımıyla arama çalışmaları sabah erken saatlerde başlamış oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Erdek limanından saat 08.00’de denize açılan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı’na ait KB 70, KB 46, KB 43 botları ile 313 numaralı Sahil Güvenlik gemisi, gün boyunca Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları, Kapıdağ Yarımadası çevresi ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı köylerinin kıyı kenar çizgisi üzerinde arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca, bu çalışmalara balıkçı tekneleri ile özel tekneler de destek verdi. Fakat, Yukay’a ait herhangi bir iz bulunamadı.

Zeki KARADENİZ- İsmail BAKİ/ MARMARA (Balıkesir)

Eroğlu, Samsunspor Maçından Ders Çıkarmalıyız

Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Samsunspor'a karşı 2-1 kaybettikleri maç sonrası takımın gelişim göstermesi gerektiğini vurguladı ve transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Mutlu

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Teknik direktör Thomas Reis, transfer ihtiyaçlarına vurgu yaptı ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerini açıkladı.

