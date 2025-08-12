Yalova’dan Bozcaada’ya Giden Halit Yukay

HABERSİZ GÜNLER GEÇİYOR

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için 4 Ağustos’ta denize açılan iş insanı Halit Yukay hakkında günlerdir hiçbir bilgi alınamıyor. Sahibi olduğu “Graywolf” adlı tekne, Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde tespit edilmişti. Arama-kurtarma çalışmaları çeşitli ekiplerle devam ederken, Yukay’ın yakın arkadaşı Seda Bakan duygusal bir mesaj paylaştı.

DOSTUYLA ANILARINI PAYLAŞTI

Olayın üzerinden günler geçmesinin ardından, Seda Bakan sosyal medya platformunda birlikte hoşça vakit geçirdikleri bir videoyu yayımlayarak şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşımızı çok özlüyoruz ve hâlâ bulunamadı. Keşke korkunç bir rüya görmüş olsak.”

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan hareket eden Yukay’dan aynı gün içinde haber alınamayınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi. 5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında bir ticari gemi, denizde parçalanmış bir tekne gördüğünü bildirdi. Ekipler, “Graywolf” adlı tekneyi Marmara Adası açıklarında ağır hasar görmüş ve su almış durumda buldu. Motor seri numarasıyla yapılan incelemeler sonucunda teknenin Halit Yukay’a ait olduğu tespit edildi.

YETKİLİLER DEVREDE

Sahil Güvenlik, bölgedeki çalışmalara 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile devam ediyor. Ancak şu ana kadar Halit Yukay’a ulaşılamadı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da tutuklandı. Arama çalışmaları ve soruşturmalar devam ediyor.