Yalova’dan Bozcaada’ya Giden Halit Yukay, Bulundu

TEKNE KAZASI VE KAYIP İŞ İNSANI

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize çıkan iş insanı Halit Yukay (43), günler önce teknesinin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasıyla gündeme gelmişti. Kayıp olan iş insanının akıbeti merak edilirken, acı haber nihayet ulaştı. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Yukay’ın cansız bedenine 68 metre derinlikte erişildi.

ÖZEL OPERASYON VE TECİL ETME ÇALIŞMALARI

Deniz tabanında yapılan tarama sırasında tespit edilen cenazenin, vücut bütünlüğünün korunması amacıyla özel bir operasyonla çıkarılacağı bildirildi. Çalışmalar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli biçimde yürütülecek. Uzman dalgıçlar ve teknik ekipler, derinlikten kaynaklanan zorluklar nedeniyle operasyonu hassas bir şekilde gerçekleştirmek için hazırlıklara devam ediyor. Yukay’ın naaşı, insansız su altı robotu (ROV) yardımıyla görüntülendi. Elde edilen ilk görüntüler, cenazenin güvenli bir şekilde yüzeye çıkarılması için ek önlemler alınmasını zorunlu kıldı. Yetkililer, operasyonun hava koşullarına bağlı olarak en kısa sürede tamamlanacağını belirtiyor.

ACILI HABERİN YARATTIĞI ETKİ

Halit Yukay’ın ölüm haberi, yakın çevresinde ve iş dünyasında büyük bir üzüntü oluşturdu. Yakın dostları arasında bulunan oyuncu Seda Bakan, duygularını, “İçimizde hep bir umut vardı, çok üzgünüz.” diyerek ifade etti. Bakan’ın eşi Ali Erel de yaşadığı şoku, “Böyle konuşmamıştık hiç.” sözleriyle paylaştı.