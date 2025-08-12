Yalova’dan Bozcaada’ya Giden Tekne Aranıyor

GEMİ İZLERİ İNCELENDİ

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere açılan iş insanı Halit Yukay’a ait teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması nedeniyle başlatılan arama çalışmaları 8’inci günde fırtına nedeniyle durduruldu. Bu süreçte, Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, 5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı C.T. ile ekibi, saat 04.17’de gemiden inip baş kısmını kontrol ettikten sonra tekrar geminin ön tarafına baktıkları görülüyor. Gemi ön kısmında belirgin sürtme izleri tespit edildi ve bu görüntüler de soruşturma dosyasına dahil edildi.

ÇARPAN GEMİ KAPTANI GÖZALTINA ALINDI

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan ‘Graywof’ isimli yatın sahibi Halit Yukay’ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili olarak, 61 yaşındaki ‘Arel 7’ kaptanı C.T., 7 Ağustos 2025 tarihinde ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, C.T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazları sonucu 10 Ağustos tarihinde İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı. Kazanın meydana geldiği bölgede geçiş yaptığı belirlenen Arel 7’nin kaptanı, mahkemede verdiği ifadesinde “Bir sarsıntı hissettim ama önümde tahta parçaları gördüm. Bu nedenle herhangi bir çarpışma olduğunu düşünmedim” dedi.

GEMİDE GÖRÜLEN İZLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Arel 7’nin kaptanının limanda geminin ön kısmını kontrol ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ayrıca, geminin Çanakkale’den Kocaeli’ye giderken çekilen fotoğrafları da dava dosyasına eklendi. Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin ön kısmında herhangi bir iz yokken, limanda son çekilen fotoğraflarda sürtme izleri olduğu tespit edildi.

GEMİ PERSONELİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Arel 7 gemisinin donatan firmasının temsilcisi, yaşanan hukuki süreçle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Müvekkilimize ait Arel 7 gemisi ile ilgili olarak basında çıkan haberlere yanıt verme ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu deniz kazasında kaybolan Halit Yukay’ın bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz. Ancak, bu süreçte gemi personelinin ifadeleri çarpıtıldı” denildi. Gemi personelinin olayı aydınlatmak için sürecin her anında yardımcı olduğu kaydedilirken, “Baskı altında olmalarına rağmen hiçbir gemi personeli çarpışma olduğunu ifade etmemiştir” ifadelerine yer verildi.