Yalova’dan Feribotla Denize Atladı

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yalova’dan hareket eden Topçular-Eskihisar seferini gerçekleştiren feribottan intihar girişiminde bulunan kadın yolcunun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın yolcu, başka bir yolcu ve sahil güvenlik ekiplerinin gösterdiği çabalar sayesinde kurtarıldı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, 23 Ağustos 2025 tarihinde Çiftlikköy ilçesindeki Topçular İskelesi’nden feribota binen S.K. (35) adlı kadın, gemi açıldıktan kısa bir süre sonra korkulukların arka kısmına geçti. Burada bulunan vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan kadın, kendini denize attı. Olayı gören diğer yolcular durumu gemi mürettebatına iletti. Gemi acilen durdurulurken, bu esnada başka bir yolcu denize atlayarak kadın için yardım etti.

KURTARMA ÇABALARI

Olay yerine sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Denize atlayan vatandaş, kadının can simitlerinden yardım alarak sahil güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı. Daha sonra, Topçular İskelesi’ne getirilen S.K., burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bilgisi alındı. Ayrıca, olaydan önce kadının denize atlayış anına ait görüntüler de yayınlandı.