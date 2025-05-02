Yalova’dan Fransa’ya Gitmek İsteyen Şüpheliler Yakalandı

YALOVA RO-RO TERMINALİ’NDE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yalova Ro-Ro Terminali’nden Fransa’ya deniz yolculuğuna çıkacak TIR’ın yükleme bölümüne gizlenen ve 36 saat sürecek yolculuk için yanına erzak depolayan 3 şüpheli, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Araç sürücüsü ile birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1’i ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak operasyonlarda, Yalova Ro-Ro Terminali’ne giriş yapan bir TIR’da arama yapıldı. Kontroller sırasında, TIR’ın yüklü kısmının plastik poşetle sarılı olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucunda, bu bölümde yasadışı yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 3 şüpheli bulundu. Şüphelilerin yanlarında çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye bulundu.

Yapılan araştırmalarda yakalanan M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin ‘Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak’ suçundan yargılandığı ve yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu saptandı. R.J.A.A. isimli şüphelinin ise yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.S. ise ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçu kapsamında, M.K. ve S.K. yakalanan şahıslar ile birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.J.A.A. da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.