Yalova’dan Fransa’ya kaçak TIR yakalandı

YALOVA’DA GİZLİ GÖÇMEN İŞLEMİ

Yalova Ro-Ro Terminali’nden Fransa’ya deniz yolculuğu yapacak bir TIR’ın yükleme alanında gizlenmiş 3 şüpheli, gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Bu kişiler, 36 saatlik deniz yolculuğu için erzak ve yaşam malzemesi hazırlamıştı. Araç sürücüsü ile birlikte yakalanan 4 şüpheliden 3’ü mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

DENİZLİ LİMANDA YAPILAN DENETİM

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sırasında, Yalova Ro-Ro Terminali’nde bir TIR üzerinde arama yapıldı. Denetimler sonucunda, aracın lowbed adı verilen yükleme bölümünün plastik poşetle kaplı olduğu belirlendi. Bu bölümde, yurt dışına illegal yollarla çıkmak isteyen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin yanında çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye bulundu.

ŞÜPHELİLERİN KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, yakalanan M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin ‘Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak’ suçuyla yargılandığı ve aynı sebepten yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi. Diğer bir şüpheli, R.J.A.A.’nın ise yabancı uyruklu olduğu ortaya çıktı. Sürücü M.S. ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçu kapsamında işlem gördü, M.K. ve S.K. ise mevcutlu olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.J.A.A. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.