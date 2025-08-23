Haberler

Yalova Feribotu’nda Kadın Suya Atlardı

KADIN YOLCU DENİZE ATLADI

Yalova’dan hareket eden feribotta meydana gelen olayda, Topçular-Eskihisar Feribotu’ndan bir kadın yolcu denize atladı. Alınan bilgilere göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Topçular İskelesi’nde feribota binen S.K. (35) adlı kadın, gemi deniz açıldıktan bir süre sonra suya atlama kararı aldı. Olayın farkına varan diğer yolcular, durumu gemi mürettebatına bildirdi.

İKİNCİ YOLCU YARDIMA KOŞTU

Feribot durdurulurken, o an başka bir yolcu da denize atlayarak S.K.’ya yardım etmeye çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye yönlendirildi ve deniz atlayan vatandaş, kadının Sahil Güvenlik botuna çıkarılmasını sağladı. Hem Sahil Güvenlik teknesi hem de feribottan denize can simidi atıldığı bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan kadın, Topçular İskelesi’ne çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. S.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

