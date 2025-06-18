Yalova Hastanesi Bağlantı Yolu Tamamlanıyor

YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMALAR

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çöken bağlantı yolunun yapımında sona yaklaşılıyor. Yolun önümüzdeki haftalarda tamamlanarak kullanıma açılması öngörülüyor. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolunun heyelanı ıslahı çalışması, 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

İhaleyi kazanan firma, geçtiğimiz yıl ekim ayının sonlarında bölgede çalışmalara başladı. 301 milyon 829 bin liraya gerçekleştirilen yapım ihalesi sonucunda yolun istinat duvarları ve 546 adet fore kazık çalışmaları, 2 metre genişliğinde tamamlandı. 250 metrelik alanda yürütülen yol yapımında zemin toprağı dökülmeye devam ediyor.

ASFALT BİTİMİYLE YENİDEN AÇILIYOR

Önümüzdeki haftalarda yol asfalt atılarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor.