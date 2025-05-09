Yalova Merkezli 15 Şüpheli Tutuklandı

YALOVA MERKEZLİ OPERASYON

Yalova merkezli olarak 7 şehirde, sosyal medya aracılığıyla kişilere yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheli hakkında gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bireyin sosyal medya üzerinden 600 bin lira dolandırıldığına dair gelen ihbar sonrasında harekete geçti.

TEKNİK TAKİP VE GÖZALTILAR

Ekipler, bu süreçte teknik ve fiziki takip yaparak, 7 farklı ilde bağlantılı oldukları tespit edilen 15 şüpheliyi hedef aldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Yalova merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan 15 kişi, yaşadıkları adreslerden yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

DOLANDIRICILIK METOTLARI VE SONUÇLAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte uygulamalar vasıtasıyla vatandaşlarla iletişim kurarak, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştirdikleri öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 15 şüpheliden 6’sı hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.