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Yalova Merkezli 15 Şüpheli Yakalandı

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yalova merkezli olarak 7 farklı ilde, sosyal medya aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 6’sı tutuklandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bir kişinin 600 bin lira dolandırıldığını öğrenmeleri üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP BAŞLATILDI

Ekipler, dolandırıcılıkla ilgili olarak teknik ve fiziki takip uygulayarak, 7 farklı ilde birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheliye yönelik bir operasyon düzenledi. Yalova’nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Bursa ve Mersin’de yapılan operasyonda, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DOLARCIKLIK YAPILDIĞI ANLAŞILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin, vatandaşlarla sosyal medya ve sahte uygulamalar üzerinden irtibat kurarak, yüksek kazançlı yatırım yapma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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