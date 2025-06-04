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Yalova Merkezli Operasyon: 6 Tutuklama

SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Yalova merkezli 5 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6 şüpheli tutuklandı. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden mağdurlarla iletişime geçip, yüksek kazanç vaadiyle sahte uygulamalar aracılığıyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon gibi illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. isimli 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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