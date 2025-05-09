Yalova Mezalarında Anneler Günü Yoğunluğu

YALOVA’DA ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

Yalova’daki çiçek mezatlarında olduğu gibi, Türkiye’nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden biri olan Yalova’da, Anneler Günü öncesinde yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. 18 şubesi bulunan ve 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Yalova mezadında 11 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için hazırlıklarını hızlandırıyor.

SATIŞLARDA YOĞUNLUK

Açık artırma yöntemiyle gerçekleşen satışlarda, en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaflar fiyatları artırıyor. En yüksek teklifi veren, ürüne sahip oluyor. Anneler Günü nedeniyle, satışlarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Kooperatifin Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Cankurt, bu özel günün sektör açısından en önemli tarihlerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Cankurt, “Bahar itibariyle çiçek sayılarımız yüksek, müşteri sayılarımız da yüksek” şeklinde konuştu. Ayrıca Yalova’nın hem üretim bölgesi hem de satış noktası olduğunu vurguladı.

GÜL EN ÇOK JİİT GÖREN ÇİÇEK

Cankurt, Anneler Günü’nde en çok ilgi gören çiçeğin gül olduğunu belirtiyor. “Çeşidimiz çok bol olduğu için hepsi tercih ediliyor ama en çok gül ilgi görüyor. Yalova’da gül üretimi yeni başladı, sezona yeni girdi” diyor. Gül fiyatlarının 2 demet yani 40 tane gül için şu an 600 ile 1000 lira arasında değiştiğini aktarıyor.

MEZATTA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Anneler Günü hazırlıkları için mezattaki açık artırmalara katılan esnaflardan Özer Semiz, “Meyzata katılım yoğun geçiyor. Ürünler fazlasıyla mevcut. Tüm üretici arkadaşlarımız ürünlerini mezatlara göndermiş durumda” diyor. Semiz, meslektaşlarının mezatlarda ürün alarak son hazırlıklarını yaptıklarını ifade ediyor. Ayrıca Anneler Günü’nde yoğun bir talep olacağını düşündüğünü belirtiyor. “Orkideler, güller, kır çiçekleri ve demetler daha çok tercih edilecek” şeklinde not düşüyor. Ancak Semiz, Anneler Günü’nde gül fiyatlarında büyük bir artış beklemediklerini de vurguluyor.