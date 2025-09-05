Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

HASAT DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Bu yıl Yalova’da yaklaşık 250 ton rekolte bekleniyor ve coğrafi işaretli ürün aronya hasat dönemi düzenlenen bir törenle başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde “Organik Aronya Hasat Günü” etkinliği gerçekleştirildi. Program, Süphan Yaygın’a ait aronya bahçesinde yapıldı. Törende konuşan Vali Hülya Kaya, super meyve aronya’nın Yalova’nın bir parçası olduğunu ifade etti.

ARONYA ŞENLİĞİ VE DAVET

Kaya, “Aronyayı sahiplendik ve altıncı kez hasat şenliğimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Önümüzdeki hafta, Türkiye’nin dört bir yanından aronya üreticisi çiftçilerin Yalova’ya geleceğini ve ürünlerini sergileyeceğini belirtti. Aronyanın Yalova ile anılması, pazarlanması ve üreticinin istediği fiyatı alabilmesi için gereken her şeyin yapıldığını aktardı. Ayrıca, özellikle ürünün şişelenmesi ve konsantre meyve suyu olarak sunulmasına yönelik araştırmalar yapıldığını vurguladı. Bu proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından da önemseniyor ve otomasyon için destek sağlanıyor.

ÜRÜN ZENGİNLİĞİ VE KATKI

Kaya, “Aronyanın kurusu, yaşı, meyve suyu hatta kışın bağışıklığı güçlendirici drajeleri de geliştiriliyor” diyerek bu ürünün önemine dikkat çekti. Yalova’nın altın değerinde bir ürüne sahip olduğunu belirten Kaya, “Burada gördüğünüz ürün sektörün en iyisi ve en kalitelisi” diye ekledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de geleneksel hale gelen aronya hasadının bu yıl altıncı kez düzenlendiğini belirtti.

REKOLTE BEKLENTİLERİ

İlmeç, “Şu anda yaklaşık 510 dekarda 150 çiftçimizle üretim yapıyoruz. Geçen yıl 200 ton civarında ürün elde ettik. Bu yıl 250 ton gibi hasat rekoltesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Antioksidan yönünden zengin olan aronyanın, beyin ve sinir sistemini desteklediğini, bağışıklığı güçlendiren bir meyve olduğunu belirtti. Ayrıca, aronyanın il ekonomisine önemli bir katkı sağladığını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından, üretici Süphan Yaygın’a sertifikasını takdim eden Vali Kaya, birlikte aronya hasadına katıldı. Programa, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.