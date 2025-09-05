Yalova’nın Aronyası Hasat Etkinliği Yapıldı

HASAT ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Yalova’nın coğrafi işaretli meyvesi olan aronyanın hasadı, düzenlenen etkinlikle start aldı. Bu yıl kentte toplam 250 ton ürün rekoltesi bekleniyor. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Organik Aronya Hasat Günü” etkinliği, Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyündeki aronya bahçesinde gerçekleştirildi. Bahçe sahibi Süphan Yaygın, açılış konuşmasını yaparak, “2019 yılında hibe olarak aldığım 160 fidanla aronya üretimine başladım. 2021 yılında ikinci bir hibeyle toplam 3,5 dönümde organik aronya yetiştirmeye başladım” dedi.

ÜRETİMDE BAŞARI

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, geleneksel hale gelmiş olan aronya hasadının bu yıl 6. kez düzenlendiğini belirtti. İlmeç, Yalova’da aronya üretiminin bir başarı hikayesi olduğunu ifade ederek, “Yalova’da arazilerimizin yüzde 72,5’i 5 dekarın altında, çok küçük parsellerden oluşuyor. Bizim birim alandan daha yüksek gelir elde edecek ürünlere yönelmemiz gerekiyordu. 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlanan çalışmalara 2017 yılında çiftçilerimiz sahada uygulamaya geçti. Şu anda yaklaşık 510 dekarda 150 çiftçimizle üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 200 ton verim elde ettik, bu yıl ise 250 ton hasat bekliyoruz. Aronya, antioksidan yönünden zengin, beyin ve sinir sistemini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren önemli bir meyve. Bu durum, ilimizin ekonomisine de büyük bir katkı sağlıyor.”

ARONYA FESTİVALİ YOLDA

Yalova Valisi Hülya Kaya, süper meyve aronyanın Yalova’ya çok yakıştığını söyleyerek, “Bunun anavatanı konusunda iddialıyız. Gerçekten aronyanın en kaliteli, doğal, coğrafi işaretini almış bir il olarak bunu sahiplendik. 6 yıldır hasat şenliğine devam ediyoruz. Bu yıl 2. aronya festivalimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta cuma gününden pazara kadar Türkiye’nin her yerinden aronya üreticisi çiftçiler ilimize gelecek ve burada ürünlerini sergileyecekler” dedi.

ÜRETİM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

Yalova’da aronya üretiminin bir başarı hikayesi olduğunu vurgulayan Vali Kaya, “Bu ürünün Yalova ile özleşmesi için gereken her şey yapılıyor. Üretilen ürünün pazarlanması ve üreticinin istediği fiyatı alabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Ürünün şişelenmesi ve konsantre meyve suyu olarak sunulması için Araştırma Enstitümüzün projeleri var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bu projeyi önemsiyor. Yakın zamanda üreticilerimiz, tüm ürünlerini paketleyip, konsantre etme ve meyve suyu haline getirme çalışmalarına devam edecekler. Ayrıca aronyanın kurusu, yaş meyvesi ve meyve suyunun yanı sıra kışın bağışıklığı güçlendiren drajeleri de geliştiriliyor. Bu sayede ürünün üreticinin elinde kalma şansı yok.” ifadelerini kullandı.

ÜRÜNÜN DEĞERİ ARTIYOR

Aronya üretiminde emek veren çiftçilere teşekkür eden Kaya, “Altın değerinde çok güzel bir ürünümüz var. Doğal olması, ürünü daha değerli kılıyor. Bugün burada gördüğünüz ürün, sektörün en iyi kalitesinde. Bol bereketli ve güzel bir hasat dönemi geçirmeyi diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından üretici Sühhan Yaygın’a Vali Kaya tarafından sertifikası verildi. Programın devamında katılımcılar aronya hasadını gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.