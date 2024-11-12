Yalova’nın Coğrafi İşaretli Kivi Hasadı Başladı

KİVİ HASAT SEZONU BAŞLADI

Türkiye’nin kivi üretiminde lider konumda bulunan Yalova’da, coğrafi işaret belgesine sahip kivilerin hasat sezonu başladı. Bu belge, ürünün kalitesi ve benzersizliği konusunda güvence sağlıyor, böylece tüketicilere sağlıklı ve lezzetli bir ürün sunuluyor. Dalındayken satışı yapılan Yalova kivisi, aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengi ile aldığı coğrafi işaret belgesiyle çiftçilere önemli değer katıyor. Yalova, geniş soğuk hava depoları sayesinde büyük bir açığı kapatıyor ve hasat edilen kivileri depolarda tutarak, İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına istenen dönemlerde gönderiyor.

HASAT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yalova kivisi, yerel çiftçilerin gözbebeği konumunda ve bu yıl Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde hasat töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen etkinlikte, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol, kivi hasadına katıldı. Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada 2021’de coğrafi işaret tescili alınan kivinin kent için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde Yalova kivisinin dışında yeni türlerin üretildiğine dikkat çeken Vali Kaya, “Yalova kivimiz aslında dünya piyasasında yer aldığımız ve bu noktada da çok iddialı olduğumuz bir ürün. Kivinin çeşitleri burada üretiliyor ve dünyaya transfer ediliyor. En son araştırma enstitümüzün geliştirdiği bir ürünü İtalya’ya pazarladık ve İtalyan çiftçiler, buradaki tecrübelerimizden yararlanarak kendi ülkelerinde ıslah çalışmaları yapıyor. Böylece elimizdeki bilgiyi yurt dışındaki ülkelere pazarlama imkanı buluyoruz. Yalova, çiftçisiyle, üreticisiyle ve buradaki bilgi birikimiyle aslında dünyaya örnek olan merkezlerden biri haline geldi” şeklinde konuştu.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, kivinin coğrafi işareti almasının marka değerine katkı sağladığını belirterek, “Şu an araştırma enstitümüzde tescili gerçekleşen iki türümüz daha var. Bir türle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O türlerimiz toprakla buluştuğunda, daha verimli, dayanıklı ve uluslararası piyasalarda kendine daha fazla alan açacak bir kivi ekonomisini şehrimiz adına güçlendirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Program, kiviyle yapılan pastanın kesilmesi, kek ve diğer ürünlerin ikram edilmesiyle tamamlandı.