Yalova’nın İhracatı Yine Artışta

YILIN İLK 4 AYINDAKİ İHRACAT ARTIŞI

Yalova’da 2024 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış göstererek 190 milyon 347 bin dolara ulaştı. 2024 yılı itibarıyla Yalova’nın toplam ihracatı 578 milyon 296 bin dolar olarak kaydedildi. Bu yılın ilk dört ayında 178 milyon dolarlık ihracat yapılırken, geçen yıl bu rakam 190 milyon 347 bin dolara yükseldi.

SEKTÖREL DAĞILIM

Yalova’da ocak ayında 49 milyon 71 bin dolar, şubat ayında 71 milyon 997 bin dolar, mart ayında ise 18 milyon 597 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayındaki ihracat ise 50 milyon 694 bin dolar oldu. Bu yıl ihracatın başını çeken sektör, geçmiş yıllardaki gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü oldu. Kentteki tersaneler, 4 ayda toplamda 163 milyon 529 bin dolarlık ihracat yaptı.

KİMYEVİ MADDELER VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ

Tersaneleri 7 milyon 750 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi. Yalova’dan yapılan en yüksek ihracatın üçüncü kaynağı ise madencilik ürünleri oldu ve bu sektörden 4 milyon 504 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

MOBİLYA VE SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise 2 milyon 926 bin dolarlık bir ihracat yapıldı. Yalova, süs bitkisi üretiminde de önemli bir konumda bulunuyor ve sektör ihracatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19.7 artırarak, 2 milyon 853 bin dolara getirdi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE İHRACAT YAPILAN SEKTÖRLER

Yalova’dan 1 milyon dolardan fazla ihracat yapılan sektörler arasında “Makine ve aksamları 1 milyon 926 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 1 milyon 575 bin dolar, elektrik ve elektronik 1 milyon 76 bin dolar, iklimlendirme 1 milyon dolar” gibi kalemler öne çıkıyor.