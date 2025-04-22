Yalova’nın Köpekleri, Uyuşturucuya Yardımcı Oluyor

NARKOTİK KÖPEKLER, YALOVA EMNİYETİ’NİN EN BÜYÜK YARDIMCISI

Yalova Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik köpekler, ‘Zeytin’ ve ‘Gölge’, hassas burunlarıyla emniyet teşkilatının en önemli yardımcıları arasında yer alıyor. Belçika Malinois cinsi olan 7 yaşındaki dişi köpek ‘Zeytin’ ile 6 yaşındaki erkek köpek ‘Gölge’, ilk görev yerleri olan Yalova’daki narkotik operasyonlarının vazgeçilmezleri haline geldi. Her sabah rutin eğitimleri kesintisiz devam eden bu köpekler, aslen uyuşturucu değil, kendilerine verilen topları ararken, uyuşturucuya ulaşan narkotik köpeklerinin hazırlıkları, çeşitli görüntülerle kayda alındı.

KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ’NDE GÖREV ALAN İKİ KÖPEK

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi’nde (KEM) eğitilen 6 farklı ırktan köpek, 13 farklı branşta belirlenen testlerden başarı göstererek tüm yurtta görev alıyor. Suç ve suçlularla mücadelede önemli bir rol oynayan dedektör köpekler, ortalama 1 yıl süren eğitimlerinin ardından operasyonlara katılmaya başlıyor. Yurt içinde huzurun sağlanması amacıyla 13 branşta eğitilen köpekler, her 3 ayda bir yapılan testleri geçtikten sonra görev alacakları birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. Emniyet teşkilatında 3 köpek Yalova’ya gönderilen 3 köpekten ‘Zeytin’ ve ‘Gölge’ narkotik, ‘Dexter’ ise bomba arama görevlerinde kullanılıyor.

EĞİTİM RUTİNLERİ VE KÖPEKLERİN GÖREVİ

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ndeki köpeklerin her sabah yürüyüş yaptığını ve eğitmenleri eşliğinde madde araması yaparak operasyonlara hazırlandığı belirtildi. Uzman eğitmen polis memuru Cengiz Kazak, “Köpekler 3 aylıkken alınıyor. 3, 6, 9 aylıkken testlerimiz var. Bu testlerden geçen köpekler, Ankara’da uzman eğitmenlerimizce tekrar kontrol edildikten sonra, illere dağıtımları sağlanıyor. İllere dağıtımı yapıldıktan sonra da köpekler kendi branşlarında artık çalışmaya başlıyor” diye konuştu.

KÖPEKLERİN ÖDÜL İÇİN TOP ARAMA TEKNİĞİ

Arama köpekleri, aslında uyuşturucu yerine kendilerine verilen topları arayarak uyuşturucu buluyor. Kazak, “Rutin günlük çalışmalarımız var. Görev çıktığında bizlere haber veriliyor. Şüpheli bulduğumuz yerlerde aramalar yapıyoruz. Bu köpekler, topa meraklı olanlardan seçiliyor. Uyuşturucu aramıyorlar; bulduklarında önlerine toplarını atıyoruz ve ödüllerini alıp gidiyorlar. Yalova’da 3 köpeğimiz var. İhtiyaç duyulan durumlarda hassas burunlu köpeklerimizden faydalanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÖPEKLERİN EMEKLİLİK SÜRECİ

Bakımları titizlikle yapılan ve sağlık kontrolleri aksatılmayan köpekler, ihtiyaç durumunda kısa sürede göreve aktarılıyor. Narkotik operasyonlarında hassas burunlarıyla polisin en büyük yardımcıları olan köpekler, 9-10 yaşlarında emekliye ayrılıyor. Kazak, “Emeklilik dönemi için köpekler sahiplendiriliyor veya ilk sahiplerine geri veriliyor. Genelde Belçika Malinois türü köpekler kullanılıyor. Bu köpekler 9 yaşına kadar görev yapabiliyor, daha sonra hareketlerinde yavaşlama meydana geliyor. Bu aşamada köpeklerimizi sahiplendiriyoruz veya ilk sahiplerine geri veriyoruz.” şeklinde bilgi verdi.