Yalova’nın Suyu İçin Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, Yalova’daki su güvenliği ile ilgili incelemelerine dair bir açıklama yaptı. Yapılan ilk analizler sonucunda “Su kaynağında bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. İçme suyu kullanımıyla ilgili duyuru gerekli analizler tamamlandığında yapılacaktır” ifadesi yer aldı.

OLUMLU GELİŞMELERİN TAKİBİ

Olumsuz bir durumun yaşanmadığını vurgulayan bakanlık, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve tüm yetkililer süreci titizlikle takip etmektedir. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır” şeklinde bir açıklama yaptı. Yalova’daki su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu’nda yaşanan köpüklenmenin ardından ilk analizler yapılmıştı.

SU KULLANIMI ÖNERİLERİ

İlk açıklamada, suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen için kullanılması önerildi. Köpüklenmenin tespit edilmesi üzerine şebekeye su akışı durduruldu. Ayrıca, bu süreçte soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.