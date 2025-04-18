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Yalova Oto Show Açıldı, Ziyaretçiler Bekleniyor

YOLUN AÇILIŞI VE DETAYLARI

Yalova’da otomobil tutkunlarını buluşturan 4. Oto Show, kapılarını açtı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda 18 – 20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, ziyaretçilere geniş bir deneyim sunuyor. Etkinlikte yer alacak 16 markanın 40 aracı sergilenecek.

ETKİNLİĞİN AMACI VE AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılışta konuşan etkinliği düzenleyen firmanın Genel Müdürü Volkan Dizen, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz organizasyonumuza hoş geldiniz. Yalova ilimizde olmaktan ve her yıl artan katılımdan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Organizasyonumuzun amacı genel ve bölgesel olarak sektör ekonomisine destek vermek olduğu gibi diğer bir yandan da Yalovalı vatandaşlarımızın kilometrelerce yol kat edip belli bir kıyaslamayı yapması yerine tek noktadan araç ve modelleri kıyaslamasına imkan sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

FUARIN AÇIK KALMA SÜRESİ

Fuar, 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayarak, otomobil meraklılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Yalovalılar ve çevre illerden gelecek olan ilgililerin etkinlikten faydalanması bekleniyor.

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