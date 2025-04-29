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Yalova Özel Hastane Durduruldu, CİMER

HASTANE FAALİYETLERİ DURDURULDU

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki Özel Aktif Hastanesi’nin faaliyetleri, deprem performans analiz raporu sonucunda durduruluyor. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne yönlendirilen CİMER başvurusu üzerine hastanenin A bloğu için bir deprem performans analiz raporu talep edildiği ifade ediliyor. Hazırlanan raporun Sağlık Bakanlığı’na iletildiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARISI

Açıklamada, “Sağlık Bakanlığının 25 Nisan 2025 tarihli yazılarında ‘Deprem performans analiz raporuna istinaden özel hastanenin faaliyetinin eksiklik giderilinceye kadar geçici olarak durdurulması gerektiği’ belirtilmiştir.” denildi. Hastanenin yeni hasta kabulleri geçici olarak durdurulurken, tedavisi devam eden bir hastanın sağlık hizmeti alacağı bildirildi. Yatan diğer hastaların ise başka kuruma nakilleri gerçekleştiriliyor.

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