Yalova Ro-Ro Terminali’nde 3 Şüpheli Yakalandı

FRANSA’YA GİDEN TIR’DA GİZLENEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yalova Ro-Ro Terminali’nden Fransa’ya deniz yolculuğuyla gitmekte olan TIR’da yapılan operasyonda, yükleme bölümüne gizlenmiş 3 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin, 36 saat sürecek yolculukları için yanlarına erzak depoladıkları ortaya çıktı. Araç sürücüsü ile birlikte yakalanan toplam 4 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ARAMA OPERASYONU VE YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda, Yalova Ro-Ro Terminaline giren bir TIR’da arama yapıldı. Aramalar sırasında, TIR’ın lowbed kısmının plastik poşet ile sarılı olduğu tespit edildi. Detaylı incelemede, bu bölümde yurt dışına illegal yollarla çıkmaya çalışan 3 şüpheli bulundu. Şüphelilerin yanında yaşam malzemesi olarak çok sayıda gıda maddesi, battaniye ve termal battaniye ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ VE HUKUKİ DURUMLARI

Yakalanan şüphelilerle ilgili kontrollerde, M.K. ve S.K. isimli şüphelilerin ‘Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak’ suçundan yargılandıkları ve bu sebeple yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi. R.J.A.A. isimli kişinin ise yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı. Araç sürücüsü M.S. ise ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçu kapsamında gözaltına alındı. Yurt dışı çıkış yasaklarını ihlal eden M.K. ve S.K. mevcutlu olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, R.J.A.A. ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.