Yalova Ro-Ro Terminali’nde 3 Şüpheli Yakalandı

YALOVA RO-RO TERMINALİ’NDEKİ OPERASYON

Yalova Ro-Ro Terminali’nden Fransa’ya deniz yoluyla gitmek üzere hazırlanan bir TIR’ın yükleme bölümünde gizlenerek 36 saatlik yolculuk için erzak depolayan 3 şüpheli, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Araç sürücüsü ile birlikte gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

YAPILAN ARAMA VE YAKALAMA

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, Yalova Ro-Ro Terminali’ne gelen bir TIR’da detaylı bir arama yapıldı. TIR’ın lowbed kısmının plastik poşetler ile sarıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu bölümde yurt dışına kaçak olarak çıkmak isteyen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin yanında, yaşam malzemesi olarak birçok gıda, battaniye ve termal battaniye bulundu.

ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ VE HUKUKİ DURUMU

Yurt dışına illegal yollarla çıkmayı planlayan şüphelilerle ilgili yapılan kontrollerde, yakalanan M.K. ve S.K.’nın ‘Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak’ suçundan yargılandıkları ve yurt dışı çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi. R.J.A.A. isimli şüphelinin ise yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. TIR sürücüsü M.S. ‘Göçmen Kaçakçılığı’ suçlamasıyla gözaltına alınırken, M.K. ve S.K. mevcutlu olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Mahkemede üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; R.J.A.A. ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.