Yalova Şehitleri İçin Törenler Düzenlendi

ŞEHİTLİKLERDE TÖREN DÜZENLENDİ

Yalova’da, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 186. yıldönümü etkinlikleri kapsamında çeşitli törenler yapıldı. Bu kapsamda ilk etkinlik Yalova Şehitliği’nde gerçekleştirildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dua edildi.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Törene katılan Vali Yardımcısı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, törenin ardından şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Yalova Polis Şehitliği’nde de benzer bir tören düzenlendi. Burada da dualar okundu ve şehit kabirlerine çiçek bırakıldı. Ayrıca, Merkez Camisi’nde şehitler için mevlit okutulması da gerçekleştirildi.