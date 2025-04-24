Yalova Üniversitesi Çevrim İçi Eğitim Yapacak

DEPREM NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonucunda bugün eğitim-öğretimin çevrim içi olarak gerçekleştireceğini açıkladı. Rektörlüğün sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Yalova Üniversitesi’nde 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak yürütülecektir.” ifadesine yer verildi.

İDARİ İZİN HAKKI

Ayrıca, bu tarihte 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelin bir gün süreyle idari izinli sayılacağı da belirtildi. Rektörlük, “Tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize önemle duyurulur.” açıklamasında bulundu.