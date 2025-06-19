Yalova Valisi Hülya Kaya, 3 Suç Örgütü Çökertildi

SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ

Yalova Valisi Hülya Kaya, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan operasyonlarla 3 suç örgütünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yalova Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı, sosyal medya üzerinden canlı olarak yayımlandı. Vali Kaya’nın başkanlık ettiği toplantıda, 2025 yılı mayıs ayına dair veriler paylaşıldı. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı Eren Deneri de katıldı. Vali Kaya, kentlerde suç oranlarının düşmesini sağlayan en önemli faktörün, aranmakta olan zanlı ve hükümlülerin yakalanması olduğunu belirtti. Yalova’da bu ay içinde aranan 70 şüphelinin yakalanarak adalete teslim edildiğini ifade etti.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilgili olarak amansız bir mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaya, geçen ay 18 operasyon düzenlendiğini söyledi. Bu operasyonlarda, 33 şahıs gözaltına alındı ve 15 kişi tutuklandı. Ayrıca, kullanıcı olarak da 85 gözaltı gerçekleştirdiklerini aktardı. Yapılan operasyonlarda, “Toplam 143 kilo 736 gram ve bin 298 adet hap uyuşturucu ele geçirdik” dedi. Yalova’nın, uyuşturucu geçiş güzergahı olarak kullanıldığına dair daha önceki tespitlerin, düzenlenen operasyonlarla doğrulanmış olduğunu açıkladı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ARTARAK DEVAM EDİYOR

Vali Kaya, siber suçlarla ilgili olarak 27 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14’ünün tutuklandığını söyledi. Vatandaşları siber suçlar konusunda da uyaran Kaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede yıl boyunca 149 göçmenin tespit edilerek sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü geçtiğimiz ay 550 saat 37 dakika görev icra etti. Bu süre zarfında 213 bin lira idari para cezası uygulandığını ve 1 aranan şüphelinin yakalandığını aktaran Vali Kaya, tersanede deniz kirliliğine sebep olan 2 gemi hakkında da adli ve idari süreç başlatıldığını ifade etti. İnterpol tarafından aranan bir aracın yakalandığı ve iki yasa dışı avcılıkla kullanılan tekneye de el konulduğunu belirtti.

TURİZMİN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK

Yaz aylarıyla birlikte Yalova’ya çok sayıda turistin geleceğini hatırlatan Vali Dr. Hülya Kaya, “Gelen misafirlerimize bizlere yakışmayan bir hareketin yapılmaması noktasında, onların en iyi şekilde ağırlanması için sahadaki denetimlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.