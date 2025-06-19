Yalova Valisi Hülya Kaya, Üç Suç Örgütü Çökertildi

3 SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇÖKERTİLDİĞİ AÇIKLANDI

Yalova Valisi Hülya Kaya, geçtiğimiz mayıs ayındaki operasyonlar neticesinde 3 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yalova Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı, sosyal medya üzerinden canlı olarak yapıldı. Vali Kaya’nın liderliğinde gerçekleşen bu toplantıda 2025 yılı mayıs ayına ait veriler ele alındı. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanı Eren Deneri de katıldı. Vali Kaya, kentlerdeki suç oranlarının azalmasında en büyük sebebin aranmakta olan zanlı ve hükümlülerin yakalanması olduğunu belirtti.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Kaya, Yalova’da geçen mayıs ayında yakalanarak adalete teslim edilen toplam 70 şüpheli olduğuna dikkat çekti. Organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Kaya, “Geçen ay 2 tane operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar bizim için çok önemliydi. 3 organize suç örgütü çökertildi. Bunların mal varlıklarına el konuldu. 12 gözaltımız, 3 tutuklumuz var. 9 adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli var” dedi. Uyuşturucu imalatı ve ticareti ile ilgili mücadelelerinin de aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kaya, “Geçen ay 18 tane operasyon gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda 33 gözaltı, 15 tutuklu var. Ayrıca kullanıcılıktan 85 gözaltımız bulunuyor. Ele geçirilen narkotik maddeler arasında 143 kilo 736 gram uyuşturucu ve bin 298 adet hap yer alıyor” ifadesini kullandı. Kaya, Yalova’nın uyuşturucunun geçiş güzergahı olarak kullanıldığı yönündeki tespitlerin gerçekleştirilen operasyonlarla doğrulandığını belirtti.

SİBER SUÇLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Vali Kaya, ayrıca siber suçlarla mücadele çerçevesinde 27 kişinin gözaltına alındığını ve 14 kişinin tutuklandığını aktardı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle ilgili mücadelenin devam ettiğini ifade eden Kaya, bu yıl tespit edilen 149 göçmenin sınır dışı işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

DENİZ KİRLİLİĞİNE YAPTIRIM UYGULANDI

Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nün geçtiğimiz ay toplam 550 saat 37 dakika görev icra ettiğini belirten Kaya, “Burada tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 213 bin lira idari para cezası uygulandı, 1 aranan şahış yakalandı. Tersane içinde deniz kirliliği yaptığı tespit edilen 2 gemi ile ilgili adli ve idari işlem süreci başlatıldı ve ayrıca İnterpol tarafından aranan bir araç yakalandı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yakalanan su ürünlerinin denize iadesinin gerçekleştirildiği bilgisi de verildi.

TURİZMDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Vali Dr. Hülya Kaya, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yalova’ya çok sayıda turistin geleceğini hatırlatarak, “Bu konuda Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya’nın da açıkladığı gibi gelen misafirlerimize, turistlerimize bize yakışmayan bir hareket yapılmaması noktasında, onların en iyi şekilde ağırlanması için gerekli denetimlerimizi sahada gerçekleştireceğiz” dedi.