YALOVA ve Kocaeli’de Dolu Makaron Operasyonu

DOLU MAKARON İMALATINA OPERASYON

Yalova ve Kocaeli’nin bazı bölgelerinde dolu makaron üretimi yaptıktan sonra tütün dükkanlarına satan şüphelilerin yakalanması için 12 farklı adrese operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli için yakalama çalışmaları halen devam ediyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüphelinin kaçak tütün ticareti yaptığına dair ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kimlik bilgileri tespit edilen D.G., S.K., Y.K., M.T., M.B., E.A., M.B.A., F.U. ve H.A. isimli 9 şüphelinin Yalova’da tütün dükkanlarına dolu makaron sattığı ortaya çıktı. Ekipler, 16 Nisan tarihinde Yalova merkezli Altınova ilçesi ve Kocaeli Gölcük ilçesindeki toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

OPERASYON SONUCU ELEGE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda D.G., S.K., Y.K., M.T., M.B., E.A., M.B.A. ve H.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 sigara dolum makinesi, 1 sanayi tipi kompresör, 186 bin 610 adet dolu makaron, 113 bin 400 adet boş makaron, 155 kilogram kıyılmış tütün, 17 adet elektronik sigara kartuşu, 4 adet elektronik sigara, 5 paket pipo tütünü ile 32 kutu nargile aroması ele geçirildi. Ayrıca, üretim yapılan 2 adres deşifre edildi.

ADLİ SÜÇ AŞAMALARI

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, ancak E.A. ve M.B.A. adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ekipler, yakalanamayan 1 şüpheli için çalışmalarına devam ediyor.