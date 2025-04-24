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(YALOVA) – Yalova’da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

DEPREM NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği, İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen depremin Yalova’da da hissedildiği belirtilerek, 24 Nisan’da eğitimin durdurulduğu belirtildi.

OKULLARDA HASAR YOK

Valilikten yapılan paylaşımda, “İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir.” ifadelerine yer verildi. Ancak öğrenci ve velilerin kaygıları dikkate alınarak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

ADMINISTRATİF İZİNLER

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel, hamileler, 10 yaş altı çocuğu bulunan anneler (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) ve malül gazilerin, herhangi bir işlem gerekmeksizin bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.

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