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(YALOVA) – Yalova Üniversitesi Eğitim-Öğretim Çevrim İçi

DEPREM NEDENİYLE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinin bugün çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Rektörlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgide, “Yalova Üniversitesi’nde 24 Nisan 2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetleri çevrim içi (online) olarak yürütülecektir.” ifadesine yer verildi.

İDARE İZİNLİ PERSONEL UYGULAMASI

Ayrıca, açıklamada, “10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” bilgisi verildi. Bu durum, tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel için önem taşıdığı vurgulandı.

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