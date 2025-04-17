Yalovaspor Maçı Zor Olacak

BAŞANTRENÖR CAN SEVİM’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Servet Tazegül Spor Salonu’nda Başantrenör Can Sevim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar sırasında oyuncular, şut ve taktik çalışmalarla maça hazırlanıyor. Sevim, Yalovaspor’un ligde kalabilmesi için her maçı kazanması gereken bir döneme girdiğini vurguladı. Kendilerinin de play-off potasında ilerlediklerini belirten Sevim, “Galibiyetten başka planımız yok” diye ekledi.

YALOVASPOR İLE ZORLU BİR MÜCADELE

Mersinli basketbolseverlerin destekleriyle sahadan galip ayrılmak istediklerini ifade eden Sevim, Yalovaspor maçı için “Kolay bir maç olmayacak. Yalovaspor, ligde kalmak için her maçta galibiyet almak zorunda. Bu yüzden ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Ben, karşımızda her top için mücadele eden bir takım olacağını düşünüyorum” dedi.

PLAY-OFF HEDEFİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Sevim, sezon başında belirledikleri play-off hedefinin hala geçerli olduğunu ve Yalovaspor maçının bu hedef doğrultusunda kritik bir önem taşıdığını dile getirdi. “Evimizde oynayacağız. Bu maç çok değerli. Kazanmak ve yolumuza böyle devam etmek zorundayız. 6.’lık şansımız devam ediyor. Sonuna kadar zorlamalıyız. Eğer play-in’e girmek zorunda kalırsak, 7. sıradan girip saha avantajını almak zorundayız” şeklinde konuştu.

KAPTAN PAKO CRUZ’DAN DEĞERLENDİRME

Takım Kaptanı Pako Cruz, Yalovaspor’un dikkate alınması gereken bir rakip olduğunu belirtti. Cruz, “Kolay bir maç olmayacak. Onlar ligde kalmak için, biz ise başka bir hedef için mücadele ediyoruz. Bu nedenle sert bir maç olacak. Geçen hafta Büyükçekmece karşısında kazandılar, bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20 Nisan günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.