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Yalvaç’ta Evde Yangın Çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Isparta’nın Yalvaç ilçesindeki Çakırçal köyünde iki katlı bir evin samanlığında meydana gelen yangın, köylülerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, köyde bulunan müstakil bir evin alt katında yer alan odunluk kısmındaki samanların, henüz belirlenemeyen bir sebeple aniden yanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

DUMAN FİARK EDİLDİ

Yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yangına ilk müdahale, köy halkı tarafından yapıldı ve itfaiye ekiplerinin de yardımıyla alevler kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak samanların neden alev aldığına dair inceleme başlatıldı.

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