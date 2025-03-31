Yalvaç’ta Kaçan Sürücü Refüje Çarptı

KAZA ANINDA ARAÇ HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, dün gece saatlerinde polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayan bir sürücü, kaçış sırasında otomobilinin direksiyonunu kaybederek refüje çarptı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Olay, Görgü Bayram Mahallesi’nde gerçekleşti. 25 yaşındaki B.K. yönetimindeki plakasız BMW marka otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına karşı gelerek kaçmaya çalıştı. Gazipaşa Caddesi İrfan Aksu Kavşağı’na vardığında direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak durabildi. Hafif yaralanan B.K., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
POLİSE GÖTÜRÜLDÜ
Kazaya karışan B.K., ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme işlemleri başlatıldı.